Briga por futebol termina com um morto a facadas, em Borba

Vítima foi encontrada morta pela família | Foto: Divulgação

Borba (AM) - Um homem foi morto a facadas após uma briga por futebol na zona rural de Borba, município distante 149 km de Manaus (em linha reta), no último sábado (8). A vítima teve os pulmões perfurados e morreu antes de chegar ao hospital.

Segundo o 9º Batalhão da Polícia Militar, o caso ainda segue sem respostas importantes, o que fará necessária a investigação.

Roberto Melo Arouca, de 31 anos, foi morto com três facadas em uma situação ainda cheia de lacunas, conforme a polícia . A família encontrou o corpo e chamou o serviço de saúde, mas já era tarde.



"Nem a família sabe dizer direito o que aconteceu. Só sabem que ele [a vítima] estava lá no momento da briga e que recebeu três facadas. A morte foi ainda no local, quase instantânea", informou o plantonista do 9º BPM, ao EM TEMPO.

De acordo com testemunhas, Roberto tentou apartar uma briga motivada por futebol na comunidade Vila do Caiçara, zona rural de Borba, por volta das 21h45.

Durante a confusão, ele foi esfaqueado. A vítima ainda foi socorrida, mas já chegou sem vida à sede do município.

Apontado por testemunhas como autor do homicídio, Gerson Pinheiro Gonzaga está foragido. A polícia realiza ações para prender o suspeito.

