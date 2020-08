Jovem é assassinado enquanto soltava pipa no Prosamim da Glória

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Reprodução

Manaus – Um jovem, identificado como Vinicius Calil dos Santos, de 19 anos, foi morto a tiros na tarde deste domingo (9), por volta das 17h, nas proximidades do Residencial Prosamim, na rua Antônio Bittencourt, bairro Glória, Zona Oeste da capital amazonense. O crime tem, possivelmente, relação com o trágico de drogas, conforme a polícia.

Vinicius estava brincando de soltar pipa quando foi abordado por um homem, ainda não identificado, que chegou a pé e efetuou três tiros na cabeça do jovem, que morreu no local. O assassino fugiu por uma escadaria que fica nas redondezas.

Segundo informações de familiares à polícia, o jovem tinha passagem por tráfico de drogas e estaria sofrendo ameaças.

Policiais militares da 5ª Companheira Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, informaram que a motivação do crime teria sido porque Vinicius pretendia deixar a vida do crime, mas não foi autorizado pelos traficantes da região.

O jovem foi morto enquanto se divertia no local | Foto: Reprodução

De acordo com o delegado, Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações sobre o caso devem seguir em busca de identificar o autor do crime.



“Vamos ouvir as testemunhas e os familiares da vítima para entender mais sobre o ocorrido, identificar o autor do crime, e saber se o jovem teria envolvimento com alguma facção”, finalizou.

