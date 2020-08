Corpo de homem é encontrado boiando no porto do São Raimundo

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Ana Gadelha

Manaus – Um corpo do sexo masculino, até o momento não identificado pela polícia, foi encontrado em estado de decomposição no porto do bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (10).

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 8h30, por um ribeirinho, que encontrou o homem morto.

"Pelo estado de decomposição, o corpo pode estar em meio líquido há dois ou três dias", afirmou o sargento Gelnivan, do Corpo de Bombeiros.

O homem está trajando uma bermuda clara, camisa listrada branca e preta. Ele possui uma tatuagem de paisagem no braço direito.

O corpo estava em avançado estado de decomposição | Foto: Ana Gadelha

De acordo com o sargento, a vítima não possui escoriações ou marcas de agressão. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde ficará aguardando a identificação de familiares.



Pelas caraterísticas, a vítima morreu afogada, mas somente o exame de necropsia, feito no IML, vai informar a verdadeira causa da morte.

