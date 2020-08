Homem tenta fugir de atirador, mas acaba morto atrás de bar no AM

Corpo foi conduzido ao IML, em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 23 anos morreu após ser perseguido e baleado na noite deste domingo (9). O crime ocorreu no ramal do Pau Rosa, situado no Km 21 da rodovia BR-174, em Manaus. O atirador fugiu sem ser identificado com a ajuda de um comparsa.



Willian Martins de Oliveira estava próximo a um bar no momento em que o atirador e um outro suspeito se aproximaram - por volta das 17h40 - em uma motocicleta. O garupa desceu do veículo e caminhou em direção à vítima.

Ao perceber a aproximação, Oliveira tentou correr para a parte de trás do bar, mas acabou sendo atingido por um tiro no tórax. Ele não resistiu ao ferimento e morreu no local. O corpo foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus.

Familiares de Oliveira relataram à polícia que ele não possuía registro criminal. Ele morava na região e trabalhava como soldador.

Logo após a ação criminosa, o atirador - acompanhado do comparsa - fugiu sem ser identificado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

