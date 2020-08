Grupo é detido após agredir casal com golpes de terçado em Manacapuru

| Foto: Divulgação

Manacapuru (AM) - Três homens e uma mulher foram detidos após agredir um casal com golpes de terçado na comunidade São João do Miriti, Zona Rural de Manacapuru (a 89 quilômetros de Manaus), na madrugada desta segunda-feira (10).

Por volta das 3h50, equipes da Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar de Manacapuru receberam uma denúncia de tentativa de duplo homicídio no local. Eles fizeram contato com testemunhas e ao realizar buscas na região, foram encontradas quatro pessoas que atendiam as características repassadas.

Ao ser abordado, o grupo confessou ter praticado o crime e, questionados sobre as armas utilizadas, afirmaram que estavam escondidas e revelaram o local. Diante dos fatos, os acusados receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Regional de Polícia Civil de Manacapuru para os procedimentos legais.

