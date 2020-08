Jovem é morto por não colaborar com o tráfico no bairro Compensa

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus – O repositor Warleson Gomes Barbosa, de 23 anos, morreu após ser atingido por oito tiros no beco Pantanal, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, na noite de domingo (9).

A vítima foi baleada com quatro tiros na cabeça, dois no pescoço, e dois no tórax. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Morador da região, Warleson foi identificado por familiares. Segundo a polícia, o jovem não possuía antecedentes criminais.

De acordo com moradores, Warleson era trabalhador e se recusava a colaborar com as ações do tráfico na área. Isso pode ter sido a motivação do assassinato.

"Ainda não foi identificada a motivação exata do crime, mas a vítima pode ter sofrido retaliação do tráfico na área por não compactuar com o crime’’, afirmou a polícia.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi alvejada por uma dupla não identificada, que chegou ao local a pé, e deixaram a cena do crime sem auxílio de veículos ou terceiros.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo do jovem, após o trabalho da perícia. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A polícia investiga se o crime tem ligação com os outros assassinatos, registrados no bairro, nos últimos dias. Moradores da área, por medo de represália, preferem não comentar sobre a onda de violência causada, na localidade, pela disputa de pontos de venda de drogas entre integrantes de facções rivais.

