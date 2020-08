Amiga diz que jovem morreu afogado em Manaus, mas IML aponta agressões

A praia estava com uma grande movimentação de pessoas | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus – Um jovem identificado como Gustavo Almeida dos Santos, de 21 anos, morreu, na noite de domingo (9), na praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. O fato aconteceu por volta das 19h. O ponto turístico registrou grande movimentação de banhistas durante todo o dia.

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a vítima estava com características de afogamento, mas também com marcas de agressão física.

Ainda conforme informações do IML, a vítima apresentava traumatismo cranioencefálico e o afogamento causou contusões no corpo.

Gustavo, conforme consta no relatório da Polícia Militar, estava na praia consumindo bebidas alcoólicas com uma amiga, que não teve o nome divulgado. Ela informou à polícia que os dois entraram no rio e Gustavo não retornou à superfície.

Algumas pessoas conseguiram retirá-lo da água, mas ele já estava sem respirar. Populares tentaram fazer reanimação, mas sem êxito.

O corpo foi retirado do local e encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde, após o exame de necropsia, será apontando a real causa da morte.

