Em Manaus, briga entre policial e venezuelano quase acaba em morte

Manaus – Uma briga envolvendo um policial militar e um venezuelano quase acaba em morte na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 6h30, na Marina do Davi, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de pessoas que presenciaram a cena, o policial, que ainda não teve a identidade revelada, estava aparentemente embriagado e alterado. Após brigar, ele tentou matar um venezuelano, identificado como Luiz Lopes Rodrigues, de 39 anos, que é morador de rua e estaria no bar também consumindo bebidas alcoólicas.

Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e os envolvidos foram encaminhados para os procedimentos cabíveis na delegacia, mas eles não registraram Boletim de Ocorrência (BO).

De acordo com informações, colhidas no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o policial estava de folga e a discussão com agressão teria sido por conta de uma cobrança feita pelo venezuelano ao policial.

O cabo foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento Médico (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa, zona Oeste, para receber atendimento, pois estava ferido.

A equipe de reportagem do EM TEMPO solicitou nota da Polícia Militar sobre os procedimentos que seriam tomados por conta do envolvimento do policial na agressão, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta.

