Homem é assassinado com facada em mercado no AM

Crime aconteceu nas proximidades do mercado de Maués | Foto: Divulgação

Maués (AM) - Moradores de Maués, que estavam realizando compras no Mercado Municipal da cidade, foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 10h30, ao presenciarem um crime brutal. Um jovem identificado como Ítalo Silva da Mota foi assassinado com uma facada no local.



Conforme a equipe 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o jovem foi surpreendido por um homem ainda não identificado e atingido com um golpe de faca no pescoço. Após o crime , o suspeito fugiu em rumo desconhecido e a vítima ficou agonizando no local.

O jovem acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil foi acionada para os procedimentos cabíveis e levantamento de informações das possíveis causas do crime. Até o momento, a motivação do crime é desconhecido.

O caso será investigado pela 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

