Mistério: jovem sai para beber com amigos e é espancado até a morte

Jefferson pode ter sido morto por causa de um novo relacionamento | Foto: Divulgação





Itacoatiara - O adolescente Jefferson Pereira Perrone, de 15 anos, foi espancado até a morte na madrugada desta segunda-feira (10), por volta das 5h, na praça do Relógio, no bairro Centro de Itacoatiara (distante a 176 quilômetros de linha reta de Manaus).

De acordo com informações da mãe dele, o adolescente estava consumindo bebidas alcoólicas com amigos no local quando houve uma discussão entre eles. A mãe contou que o jovem estava se envolvendo com uma moça e ela pode ter sido o motivo da confusão.

A vítima foi espancada por quatro suspeitos e acabou não resistindo aos ferimentos. Segundo o delegado Lázaro Mendes, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, o adolescente é dependente químico e tem passagens por atos infracionais análogos aos crimes de furto e roubo.

As investigações do crime já foram iniciadas pela delegacia de Itacoatiara para esclarecer a motivação e autoria do crime. O corpo foi removido ao necrotério municipal.