Mulher é presa com mais de R$ 6 mil e arma em 'boca de fumo'

Manaus - Taciane Marques de Oliveira foi presa, na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 11h, na rua Piquiá, do bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. De acordo com a equipe do 26° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a ação iniciou após denúncia anônima informando que um casal estaria comercializando entorpecentes no local.

Os policiais civis montaram campana e constataram que o local funcionava como um ponto de venda de drogas. No momento da ação, um homem ainda não identificado percebeu a presença da equipe e fugiu. Já Taciane foi identificada como uma das moradoras e permitiu a entrada dos investigadores na casa.

No local, foram localizadas uma arma de fogo, pequenas porções de drogas, balança de precisão e a quantia de R$ 6.029,00 proveniente da venda de drogas. A suspeita recebeu voz de prisão e foi apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

