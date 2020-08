Polícia Federal chega a Nova Olinda do Norte para reforçar segurança

Os policiais federais chegaram no munício de helicóptero, por volta das 18h. | Foto: Divulgação/EM TEMPO

Manaus - Equipes da Polícia Federal (PF) desembarcaram, no final da tarde desta segunda-feira (10), em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). Os agentes devem acompanhar a operação realizada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) no rio Abacaxis . Os policiais federais chegaram no munícipio de helicóptero, por volta das 18h.

As equipes da PF foram direcionadas para a região após denúncias de supostos excessos cometidos por policiais civis e militares durantes as ações que tentam combater um grupo criminoso naquela localidade, onde dois policiais foram mortos há uma semana. Conforme a denúncia, comunitários teriam tido as casas invadidas, celulares tomados e outras situações sem que houvesse mandado ou até identificação dos policiais.

Após os relatos, no dia 6 de Agosto, o Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça Federal para que a Polícia Federal investigue as circunstâncias, motivações e potenciais abusos e ilegalidades na operação deflagrada pela SSP-AM.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a chegada da Polícia Federal fortalece as ações de investigação e segurança na área.

