Suspeito abraçou amigo antes de esfaqueá-lo até a morte no AM, diz mãe

Borba - Gerson Pinheiro Gonzaga está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas pela autoria da morte de Roberto Melo Arouca, que tinha 32 anos. A vítima foi atingida por golpes de faca durante um festejo ocorrido no último sábado (8), na comunidade do Caiçara, em Borba (distante 174 quilômetros em linha reta da capital). Nesta segunda-feira (10), a família informou ao Em Tempo que Roberto teria ido ao local assistir uma partida de vôlei.

Antônia de Souza Melo, mãe de Roberto, contou que Gerson se dizia amigo do filho dela e que, em nenhum momento, soube sobre a existência de alguma briga ou discussão entre os dois. No entanto, Gerson atingiu a vítima com vários golpes de faca.

"Acredito que ele matou meu filho por perversidade mesmo. Ele abraçou meu filho e já foi o esfaqueando, que não teve tempo para se defender e nem para receber socorro. O Roberto morreu ali, na hora, sem poder falar nada. Só deu um último suspiro e morreu olhando a companheira dele, que estava desesperada. O crime aconteceu por volta das 21h30 e só levaram ele para cidade quando ele já estava morto. Isso quase meia-noite", desabafou.

Para a mulher, o crime já estava premeditado já que após o crime, Gerson teria pegado uma bolsa - que foi preparada antes do crime. Ele fugiu atirando aleatoriamente com uma espingarda para que ninguém fosse atrás dele. O homem também teria até recebido ajuda da própria família para atravessar até outra comunidade.

".Gerson estava bebendo e consumindo drogas. Ele falava que tinha que matar uma pessoa e injustamente tirou a vida do meu filho. Na comunidade não tem delegacia, só na sede de Borba. Para a polícia vir aqui, nós tivemos que ir atrás de uma lancha. Doamos gasolina e óleo para eles procurarem o suspeito e, quando chegaram aqui, nem foram na casa da mãe dele", declarou a mãe.

Em nota, a escrivã de Polícia Carla Marques, gestora da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), confirmou que a lancha utilizada para se deslocar até a comunidade foi cedida por familiares da vítima.

Segundo ela, Gerson não foi encontrado na comunidade, pois o mesmo já havia saído do local, mas as equipes da unidade policial estão realizando intensas investigações para localizar e prender o suspeito

