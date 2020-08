Jovem que matou o próprio primo a facadas é preso em Pauini

O suspeito foi apresentado na 63ª DIP | Foto: Divulgação

Pauini - Alex da Silva Rodrigues, 18, foram presos em flagrante, no domingo (9), por volta das 19h15, pela autoria da morte do próprio primo, identificado como Ozéias da Silva Rodrigues. O delito ocorreu no mesmo dia, por volta das 18h, no bairro Fortaleza, naquela cidade.



De acordo com o investigador de polícia André Sergey, gestor da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as diligências iniciaram após as equipes receberem a informação que um homem havia sido vítima de homicídio nas proximidades da pista de pouso. Com base nisso, os policiais seguiram até o local e constataram a veracidade do fato.

“A vítima chegou a ser socorrida e levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e veio a óbito. No momento do crime, ambos estavam utilizando substâncias entorpecentes, porém, tinham desavenças e iniciaram uma discussão seguida de luta corporal, ocasião em que Alex pegou uma faca e desferiu vários golpes no primo”, explicou o gestor da unidade policial.

Prisão

Sergey relatou que, também, que após buscas pelo suspeitos, as equipes conseguiram localizá-lo e prendê-lo na casa onde ele estava morando, no mesmo bairro onde o delito ocorreu. “Durante interrogatório na delegacia, ele confessou a autoria do crime”, informou ele.

Flagrante

Alex foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e ao término dos trâmites cabíveis, ele irá permanecer custodiado na carceragem da 63ª DIP à disposição da Justiça.

