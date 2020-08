Homem é preso após espancar a prima que defendeu o filho agredido

O suspeito está à disposição da Justiça na carceragem da delegacia | Foto: Divulgação

Eirunepé - Um homem de 26 anos foi preso no domingo (09), por volta das 14h30, em Eirunepé (distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital), pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a prima dele, uma mulher de 46 anos. A prisão aconteceu na Rua Beira Rio, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, naquele município. A vítima foi agredida com socos, pontapés e mordidas nas costas.

Segundo o investigador Gonzaga Júnior, gestor da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, a vítima procurou a unidade policial e relatou que o primo chegou na casa dela e agrediu o filho da uma criança de 4 anos e a mãe o defendeu. Entretanto, o indivíduo começou a agredi-la inclusive com mordidas nas costas. Ela ressaltou que toda vez que ele ingere bebida alcoólica e drogas, se torna muito agressivo, colocando a vida dela e dos familiares em risco, pois todos moram próximos a ele.

“O homem possui várias denúncias de violência, na comunidade em que morava antes, onde o mesmo atirou com uma espingarda em um homem pelas costas e atirou, também, na canoa onde estavam alguns moradores da comunidade. Por isso, ele também irá responder por esses atos”, explicou a autoridade policial.

O suspeito foi encaminhado à sede da DIP, onde ficará na carceragem à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria