Com tiros, sargento da PM é suspeito de ameaçar família em Manaus

O caso ocorreu rua Jakarta, no conjunto Cidadão 7 | Foto: Reprodução

Manaus - Um terceiro sargento da Polícia Militar, que não teve o nome divulgado, foi denunciado, na noite desta segunda-feira (10), pela ex-enteada, uma assistente de venda, de 32 anos, por ameaças. Conforme o relatos da mulher, o PM fez, pelo menos, dois disparos de arma de fogo em frente da residência da família dela, localizada na rua Jakarta, no conjunto Cidadão 7, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Ainda de acordo com a denunciante, os tiros seriam para intimidar ela e a mãe, ex-companheira do PM.

“Ele já possui vários processos, inclusive de crimes enquadrados na Lei Maria da Penha. Minha mãe já tem medida protetiva, mas ele não cumpre e sempre está nos amedrontando. Inclusive, tem até um mandado de prisão no nome dele. Mas, pelo fato de ser servidor público do estado, nada acontece com ele”, desabafou a assistente de loja.

A mulher conta como ocorreu as ameaças e os tiros.

“Eu sai da casa dele e fiquei conversando com a minha mãe e a amiga dela, na varanda de casa. Logo ele apareceu no carro e fez os disparos. Minha mãe está com muito medo, sem saber o que fazer. Ela até saiu de casa. Depois da situação, ele simplesmente foi embora. Ainda vieram duas viaturas aqui na rua e os policiais disseram que iriam procurá-lo, mas não deixaram nem eu acompanhar as buscas”, disse a ex-enteada do PM.

A reportagem não obteve resposta da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que faz o patrulhamento na região. Vizinhos das vítimas relatam o susto que viveram.

“Ficamos apavoradas. Eu estava finalizando meu afazeres na varanda, quando ouvir os tiros. Uma situação constrangedora”, relatou uma professora, moradora da localidade.

Ainda comovida, a ex-enteada do PM contou que aguarda por Justiça. “Quero que ele seja preso, mas sei que será difícil. Quero que, pelo menos, tirem o porte de arma dele”, concluiu a mulher.