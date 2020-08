Preso com 15 kg de skunk diz que receberia R$ 4 mil no Porto de Manaus

O homem receberia R$ 4 mil se conseguisse chegar em Manaus com a droga | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem de 18 anos foi preso, em uma embarcação, por tráfico de drogas em Tefé, na madrugada desta terça-feira (11). Ele estava com 15 tabletes de maconha tipo skunk e confessou que receberia R$ 4 mil após chegar no Porto de Manaus.

A ação aconteceu no Navio Manoel Cordeiro, no Rio Japurá. A embarcação foi conduzida pelos policiais militares até o porto do município de Alvarães, distante 530 quilômetros de Manaus, para ser realizada a busca no interior do navio.

Segundo informações dos policiais, eles chegaram até a droga por meio de uma denúncia anônima.

Após encontrarem a mala com a droga, duas testemunhas apontaram o dono da bagagem e ele acabou confessando que teria uma pessoa no Porto de Manaus esperando pela encomenda e que receberia cerca de R$ 4 mil pelo transporte da carga.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 57° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Alvarães, para os procedimentos cabíveis.

Barco sem comandante

Os policiais informaram também que a embarcação foi apreendida, pois não apresentava comandante. A Marinha do Brasil foi acionada e os donos deverão responder na lei de navegação.

De acordo com o decreto, que regulamenta a segurança de tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional, o comandante poderá ter o certificado de habilitação suspenso.

Leia mais:

Homem é preso após espancar a prima que defendeu o filho agredido

Com tiros, sargento da PM é suspeito de ameaçar família em Manaus