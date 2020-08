Homem é preso por andar armado no bairro Santa Etelvina

| Foto: Laís Pompeu/FCecon

Manaus - Um homem foi preso, na segunda-feira (10), por volta das 15h30, após vizinhos informarem à polícia, via disk denúncia, que ele estava andando armado pela rua São Sebastião, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Os policiais iniciaram as buscas e, ao chegarem no local, encontraram um homem com as mesmas características informadas na denúncia.

A após revista pessoal, a polícia encontrou revólver calibre 32, marca Rossi, com numeração 76691. O suspeito, conforme a denúncia, estava deixando os moradores do bairro amedrontados.

De acordo com a polícia, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para procedimentos no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve responder por posse ilegal de arma de fogo.

A polícia não informou se o suspeito já tinha passagem por algum outro crime ou se tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Leia mais:

