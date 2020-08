Homem que estuprou menina dentro de escola é preso em Manaus

A prisão foi realizada pela equipe do 7° DIP | Foto: Divulgação/PC

Manaus - J.C, de 58 anos, foi preso nesta terça-feira (11), em cumprimento a mandado de prisão em razão de sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável . A prisão foi efetuada na rua São Vicente, no bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do delegado Fabiano Rosas, titular do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime ocorreu em 2006, quando Jaime abusou sexualmente de uma criança que não teve a idade informada, devido ao processo tramitar em segredo de Justiça.

"O crime ocorreu no dia 13 de junho de 2006. A vítima era filha de uma mulher que trabalhava na mesma escola em que o suspeito, local onde o crime ocorreu. Aqui na delegacia ele alegou que o crime foi um mal-entendido e que ele só esbarrou na criança. É muita falta de sorte a pessoa dar um suposto esbarrão e ser condenada pelo crime de estupro de vulnerável. Ele teve tempo para apresentar defesa, mas o juiz entendeu que ele era culpado. Nós demos prioridade para cumprir a ordem judicial em nome dele, pois temos o dever de proteger nossas crianças", disse a autoridade policial à imprensa.

Jaime foi apresentado no 7° DIP para os procedimentos cabíveis. Ele será levado para audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde fica à disposição da Justiça.

