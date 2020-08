Homem tenta vender celular roubado na internet e acaba preso, no AM

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Coari - Um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso por receptação na última segunda-feira (10), depois de anunciar um aparelho celular roubado em um site de compra e venda. A prisão aconteceu no município de Coari (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus). Ao longo da ação policial, seis aparelhos celulares de origem não declarada foram recuperados.

De acordo com a equipe do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM), as diligências iniciaram depois que uma vítima denunciou que havia sido rendida por dois suspeitos em uma moto, e que eles haviam levado a bolsa dela e o aparelho celular. No dia seguinte, ela teve conhecimento que o celular estava sendo anunciado em um site e decidiu negociar a compra com o receptador.

Na segunda, ela informou aos policiais sobre a negociação e eles a acompanharam até a casa do receptador, onde foram localizados além do aparelho celular dela, mais cinco de origem duvidosa. O suspeito indicou ainda outro comparsa como participante no crime.

A dupla foi apresentada na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Especialista em furtar e desmanchar motocicletas é preso em Manaus

Funcionários que desviavam R$ 1,1 mi em medicamentos são presos no AM