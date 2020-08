Ferido com gargalo de garrafa, homem pede ajuda em delegacia de Manaus

O homem foi socorrido por uma equipe do Samu | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Um homem identificado como Alonsio B., de 44 anos, foi vítima de golpes de gargalo de garrafa na tarde desta terça-feira (11), por volta das 17h30, em um bar no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Ele andou até ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e foi socorrido por profissionais da imprensa - que acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem estava bastante ferido, porém consciente. O homem contou que estava bebendo em um bar quando se envolveu em uma discussão com outro homem, não identificado. No meio da confusão, ele foi golpeado com um gargalo de garrafa. Ele também disse ter sido agredido com pedaços de madeira.

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a uma unidade hospitalar nas proximidades. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

