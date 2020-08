Vendedor de água é baleado de raspão na cabeça no Centro de Manaus

Os suspeitos fugiram sem ser identificados | Foto: Divulgação

Manaus - Um vendedor de água, identificado pela polícia como Paulo Sergio N. V, de 44 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde desta terça-feira (11), no Centro de Manaus. Segundo a polícia, a vítima foi atingida de raspão na cabeça enquanto trabalhava na avenida Marquês de Santa Cruz, nas proximidades da Galeria dos Remédios.

Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que o fato ocorreu por volta de 15h30. A vítima estava em via pública quando foi surpreendida por uma dupla que chegou em uma moto, de cor preta. Os suspeitos se aproximaram do vendedor de água e o garupa efetuou apenas um tiro, que atingiu de raspão a cabeça do ambulante.

Os suspeitos fugiram sem ser identificados. As equipes da 24ª Cicom realizaram buscas pelos criminosos, mas ninguém foi encontrado. O vendedor de água foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Zona Sul. Depois ele foi transferido para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Ainda segundo a polícia, Paulo Sérgio já respondeu processo criminal por tráfico de drogas. A 24ª Cicom suspeita que a tentativa de homicídio tenha sido motivada por acerto de contas. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Outro caso

Há cinco dias, um homem, identificado como Paulo Alberto Pessoa, 31, foi executado com, pelo menos, cinco tiros. O crime aconteceu na rua Visconde de Mauá, no Centro, Zona Sul de Manaus . Segundo a polícia, a localidade é considerada área vermelha pela intensa movimentação do tráfico de drogas. O homicídio deve ter sido motivado por um acerto de contas.

