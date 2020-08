'Pablo Escobar' é preso suspeito de cometer homicídio em Manaus

O suspeito foi conduzido para o 19º DIP | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um suspeito de cometer um homicídio na capital amazonense, identificado apenas pelo apelido de "Pablo Escobar", foi preso na noite desta terça-feira (11). O homem foi capturado pela equipe da Força Tática, no bairro da Compensa, Zona Oeste.

A equipe policial estava atuando no bairro em busca de membros de uma facção criminosas, que estariam armados e se preparando para atacar rivais.

No entanto, os policiais não conseguiram localizar os suspeitos que haviam sido denunciados e capturaram o vulgo "Pablo Escobar", que estava em atitude suspeita, na região onde ocorria a ação da Força Tática.

O homem logo foi apontado pelos denunciantes como um suspeito de assassinato.

Ele foi conduzido para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os policiais tentaram fazer uma consulta no suposto nome que o "Pablo Escobar" apresentou aos PMs, mas encontraram dificuldades já que o suspeito não portava nenhum documento de identificação oficial.

Até a publicação desta matéria não havia confirmação sobre os antecedentes criminais em nome do suspeito preso. Todas as medidas legais foram adotadas no 19º DIP.

Leia mais

Bandidos invadem faculdade de Manaus e roubam aluna

Criminosos armados assaltam rota com industriários no Jorge Teixeira