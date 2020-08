Homem premeditou sequestro e cárcere de ex-namorada, diz polícia no AM

O suspeito foi preso pelo crime | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Preso por sequestrar e manter a ex-namorada, de 19 anos, em cárcere privado, Bruno Marques Campos, de 30 anos, preso na última terça-feira (11), na rua Palmeira, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, premeditou o crime. A informação é do delegado Charles Araújo, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

"Ele alugou esta casa depois que ele levou a vítima da casa dos pais. Então pode, sim, ter alguma premeditação sobre isso. Durante a prisão ele chegou a negar o endereço, mas nós conseguimos descobrir o verdadeiro", disse o delegado.

O delegado explica que o homem não aceitava o fim do relacionamento. "Ela foi sequestrada no dia 18 de maio da casa dos pais dela. Armado, ele teria feito com que ela o acompanhasse. Ele não aceitava o fim do relacionamento", disse Charles.

Bruno Marques não aceitava o fim do relacionamento | Foto: Daniel Landazuri

Segundo o delegado, a família registrou o Boletim de Ocorrência no mesmo dia do sequestro. Durante as investigações, a polícia descobriu que Bruno já tinha passagens por outros crimes.

"Conseguimos descobrir que ele já tem outra ocorrência, também, por crimes relacionados à Maria da Penha e, então, solicitamos a prisão temporária dele", explicou o delegado.

Bruno foi abordado por uma equipe da Polícia Militar e encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). "Eles entraram em contato conosco, assumimos a diligência e conseguimos localizar a casa, onde ele tinha mantido a vítima em cárcere", disse.

Adolescente encontrada na casa

Conforme Araújo, a vítima havia sido liberada uma semana após ser sequestrada, mas outra pessoa foi encontrada na casa do suspeito.

Bruno foi indiciado pelos crimes de sequestro e cárcere privado. | Foto: Daniel Landazuri

"Para a nossa surpresa encontramos uma menor de idade trancada no local, tivemos até que arrombar para tirá-la de lá. Encontramos na casa, além de um simulacro de arma de fogo, um colete balístico, o que nos leva a crer que ele poderia estar cometendo outros crimes", disse o delegado.

A jovem, que estava na residência, explicou à polícia que não havia sido sequestrada. Ela afirmou que estava morando de favor no local. Entretanto, os policiais estranharam o fato dela ter sido encontrada trancada.

Bruno foi indiciado pelos crimes de sequestro e cárcere privado.

