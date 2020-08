Homem é preso por estuprar e matar adolescente asfixiada no AM

Nova Olinda do Norte - Henrique Gomes Pinheiro, de 18 anos, conhecido como "Riquinho", foi preso nesta quarta-feira (12), pelos crimes de estupro e homicídio cometidos contra uma adolescente que tinha 17 anos. O crime ocorreu no último sábado (8), na rua Jasmin, no bairro Aerolândia, em Nova Olinda do Norte (distante 135 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Torquato Mozer, o crime teve bastante repercussão. O suspeito além estuprar a vítima, acabou matando a adolescente asfixiada utilizando um cabo de energia elétrica, utilizado no crime.

“Riquinho” é suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, e cometeu o crime contra a adolescente no último sábado (8), por acerto de contas que ela devia ao tráfico relacionado à prática criminosa. O crime ocorreu na rua Jasmin, no bairro Aerolândia.

"A jovem foi asfixiada após ser estuprada com forma de vingança feita pelo suspeito. Há informações ainda de que Henrique já tem histórico de um homicídio anterior cometido contra o próprio pai, com o mesmo modo de operação. A vítima do outro crime também foi morta com um cabo de energia, muito semelhante a morte da adolescente. Há também passagens por tráfico e por porte ilegal de arma de fogo", explicou a autoridade.

Ele deve permanecer à disposição da Justiça para responder pelos crimes cometidos.

