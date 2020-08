Preso assaltante de clientes de feira em Iranduba

Delegado Orlando Amaral | Foto: Divulgação

Manaus - A insistência em cometer roubos e furtos nas proximidades de uma feira na cidade de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, acabou não sendo bem sucedida para os bandidos. Nesta quarta-feira (12), por volta das 10h30, a equipe do Posto de Policiamento Integrado prendeu Mesaque Batista de Souza, 21, pelo crime de roubo majorado, no local. A prisão ocorreu na avenida Amazonas.

Mesaque e os comparsas saíam de dentro de um matagal, nos finais de tarde, abordavam as vítimas com armas de fogo, e após praticar o roubo, retornavam para dentro do matagal.



De acordo com o delegado Orlando Amaral, titular da unidade policial, Mesaque e outros indivíduos vinham praticando roubos na rodovia Manuel Urbano, há algum tempo.“A prisão do infrator é resultado de um trabalho de três meses de investigação. Os trabalhos policiais continuarão em andamento e aos poucos, com as diligências, estamos identificando os envolvidos e pedindo a prisão”, explicou ele.

O mandado de prisão em nome de Mesaque foi expedido no dia 16 de março de 2020, pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da 2ª Vara de Iranduba.

Procedimentos

O homem foi indiciado pelo crime de roubo majorado e após os procedimentos cabíveis, ele ficará detido na unidade policial à disposição da Justiça.

