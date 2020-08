Integrante de grupo que vendia mestrados falsos é preso pela PC

O caso está sendo investigado pela Derfd | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Mais um integrante do grupo criminoso que vendia falsos cursos de mestrado e doutorado foi preso pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). Nesta quarta-feira (12), Márcio Fabrício da Silva se apresentou na especializada e teve o mandado de prisão em nome dele cumprido pelo crime de estelionato . Várias pessoas foram enganadas após pagarem até R$ 24.450,00 por cursos de mestrados e doutorados que não eram reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Derfd, Márcio atuava como representante no estado do Amazonas do Instituto Qualifique e Consultoria - ICQ e a Faculdade do Norte do Paraná - FACNORTE, favorecendo a comercialização a diversas pessoas.

O suspeito era considerado foragido da Justiça e, ao receber voz de prisão, prestou esclarecimentos acompanhado de uma advogada. Além dele, os empresários Jacobe Almeida Barbosa e Katarina Souza Corrêa haviam sido presos na última quinta-feira (6), por liderarem o esquema. As prisões deles foram realizadas com o apoio das Polícias Civis dos Estados do Paraná e Maranhão.

As investigações continuarão e Márcio será levado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.

Leia Mais

Estelionatário é preso por praticar 'Golpe do Sofá'

Suspeito oferecia falsas vagas de emprego, em troca de dinheiro no AM

Homem é preso por dar 'golpe do auxílio emergencial' em Jutaí