Beneficiários do Prosamim recebem sexto pagamento do ano

Os pagamentos de bônus-moradia e indenizações possibilitam que essas famílias saiam das áreas de vulnerabilidade e risco | Foto: Divulgação/Suhab

O Governo do Amazonas pagou, nesta quarta-feira (12), indenizações e bônus-moradia a 96 beneficiários cadastrados no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), nas áreas dos Igarapés do Quarenta e Mestre Chico. Os técnicos da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) fizeram a entrega dos pagamentos às famílias no Centro Estadual de Convivência do Idoso, situado na rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro Aparecida.

Mãe de oito filhos e nove netos, a aposentada Zulmira da Silva, 66 anos, foi uma das beneficiárias que, a partir de agora, vai ter o sonho da casa própria realizado. “Foram 35 anos de histórias no Quarenta, algumas que não fazem bem para as minhas memórias, outras muito boas. Hoje, é um dia importante na vida da minha família, vou para um lugar meu, onde não terei medo de alagações, estarei segura e terei uma casa do jeito que eu sempre quis”, afirmou a aposentada.

Segundo a diretora-presidente da Suhab, Viviane Dutra, os pagamentos de bônus-moradia e indenizações possibilitam que essas famílias saiam das áreas de vulnerabilidade e risco. “A partir de agora, eles iniciam um novo momento em suas vidas e para nós, como agentes do Estado, cumprimos a missão de viabilizar as soluções habitacionais. Não são apenas metas de desapropriação para dar agilidade às obras de requalificação urbana e de trânsito na cidade, são novas páginas na história dessas pessoas que, por anos, aguardavam o benefício,” afirmou Viviane Dutra.

De acordo com o diretor técnico da Suhab, Petrônio dos Anjos Gato, as áreas desapropriadas vão dar lugar a obras de urbanização e soluções de trânsito na cidade de Manaus e integram as intervenções promovidas pelo Prosamim, executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). “Com a ação de hoje, totalizamos 122 famílias reassentadas, faltarão somente 24 famílias para serem reassentadas no Mestre Chico e no Igarapé do Quarenta, já atendemos 419. Temos até dezembro para finalizar o reassentamento das 578 famílias restantes,” disse o diretor.

Para essa ação, o Governo do Estado disponibilizou o valor de R$ 4,3 milhões em recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As 96 famílias foram divididas em 24 indenizações (valores que variam de acordo com o valor da benfeitoria do imóvel), 60 bônus-moradia no valor de R$ 50 mil reais (solução aplicada para aquisição de casa regularizada no mercado imobiliário); 22 auxílios-moradia no valor de R$ 6 mil reais (aplicada a inquilinos e cedidos atendidos pelo programa) e dois Fundos de Comércio.



*Com informações da assessoria