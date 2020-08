Homem que se escondia em matagal para assaltar é preso no Cacau Pirêra

O homem foi indiciado por roubo majorado | Foto: Divulgação

Manaus - Mesaque Batista de Souza, de 21 anos, foi preso nesta quarta-feira (12), por volta das 10h30, pelo crime de roubo majorado. A prisão foi realizada na avenida Amazonas, município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital).

De acordo com o delegado Orlando Amaral, titular do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Cacau Pirêra, Mesaque e outros suspeitos vinham praticando roubos em torno de uma feirinha, na rodovia Manoel Urbano, naquele município.

“A prisão dele é resultado de um trabalho de três meses de investigação. Os trabalhos policiais continuarão em andamento e aos poucos, com as diligências, estamos identificando os envolvidos e pedindo a prisão”, explicou ele.

Conforme a autoridade policial, Mesaque e os comparsas saíam de dentro de um matagal, nos finais de tarde, abordavam as vítimas com armas de fogo, e após praticar o roubo, retornavam para dentro do matagal.

Ainda segundo Amaral, o mandado de prisão em nome de Mesaque foi expedido no dia 16 de março de 2020, pelo juiz Carlos Henrique Jardim da Silva, da 2ª Vara de Iranduba.

Procedimentos

O homem foi indiciado pelo crime de roubo majorado e após os procedimentos cabíveis, ele ficará detido na unidade policial à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria