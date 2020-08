Jovem perde metade da orelha ao levar tiro durante assalto em Manaus

A vítima foi socorrida por familiares | Foto: Divulgação

Manaus - Após reagir a um assalto, um jovem, de 19 anos, perdeu metade da orelha após ser atingido com um tiro. O fato aconteceu por volta das 21h20, no núcleo 23, do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo. Na unidade de saúde, ele relatou que foi surpreendido por dois criminosos, que estavam em uma motocicleta vermelha. Os assaltantes queria o celular do jovem, mas ele correu e foi atingido pelo disparo de arma de fogo.

Os suspeitos fugiram sem ser identificados e sem levar nenhum pertence do jovem. A vítima recebeu os primeiros socorros no HPS Platão Araújo e foi transferida para o HPS João Lúcio, onde deve passar por uma cirurgia para reconstruir a orelha.

O tiro também atingiu de raspão a nuca do jovem. A família foi orientada a registrar Boletim de Ocorrência, para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.

Veja a reportagem: