Traficantes são presos com arma, munições e drogas em Coari

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Coari - Dois homens foram presos no fim da tarde desta quarta-feira (12), por volta das 17h, em uma área conhecida como "Morro da Macaca", no bairro Nazaré Pinheiro, em Coari (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus). Eles estavam com arma, munições e drogas.

De acordo com policiais militares , a ação começou após denúncias anônimas informando que vários suspeitos estavam vendendo drogas em uma residência naquela área. A partir dessas delações, uma equipe policial foi deslocada para averiguar a procedência da informação.

No momento em que a polícia estava se aproximando do lugar, parte dos criminosos empreendeu fuga. Dois dos criminosos entraram em uma casa. Após busca no local, foram apreendidas uma arma de fogo calibre 22, com quatro munições intactas, porções de drogas e balança de precisão.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram apresentados na Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

Leia Mais

PC apreende R$ 2,8 mi em drogas dentro de móveis com destino ao Pará

Operação em Nova Olinda do Norte encontra plantações de maconha