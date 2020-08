Embarcação da PM é novamente atacada a tiros no AM; três são presos

Primeiro ataque ocorreu no dia 3 de agosto, quando dois PMs morreram | Foto: Divulgação

Nova Olinda do Norte (AM) - Uma embarcação usada pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi novamente atacada a tiros no rio Abacaxis, no município de Nova Olinda do Norte, interior do estado. A Secretaria de Segurança Púbica (SSP-AM) informou nesta quinta-feira (13) que houve troca de tiros e três pessoas foram presas.

Esta é a segunda vez no mês que uma embarcação da PM é ataca na região de Nova Olinda. No último dia 3 de agosto, dois militares morreram depois de serem baleados por criminosos enquanto realizavam uma operação no rio Abacaxis.

Em nota, a SSP informou que o novo confronto aconteceu na noite de terça-feira (11). Uma equipe da Companhia de Operações Especiais (COE) da PM navegava pela região, em busca de um sinal de telefone satelital, para informar a prisão de uma mulher. Ela é suspeita de transportar armas para um grupo criminoso que atua na região de Nova Olinda.

Enquanto a conduziam, a equipe foi alvo de disparos oriundos de uma embarcação de pequeno porte. Ainda segundo a SSP, houve confronto.

Uma mulher e duas crianças - que estavam na embarcação de onde os tiros foram disparados - ficaram feridas e, posteriormente, precisaram ser transferidas para uma unidade de saúde em Manaus. A Secretaria diz que a mulher ferida é irmã de um traficante local e está sendo investigada por participação na morte dos PMs, ocorrida no dia 3.

Após o tiroteio, os policiais conseguiram prender um casal que ficou na embarcação menor. Outros dois suspeitos conseguiram fugir.

A SSP disse ainda que quatro armas de fogo foram apreendidas durante toda ação - tanto da prisão, quanto do tiroteio.

*Com informações da assessoria

