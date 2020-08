Suspeitos que abasteciam 'bocas de fumo' do Parque 10 são presos no AM

Mais de 200 porções de drogas foram apreendidas com a dupla | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Gustavo de Barros Pereira, de 19 anos, e Leonardo Araújo da Silva, de 20, foram presos na manhã desta quinta-feira (13) no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Eles são apontados pela polícia como responsáveis pela distribuição de drogas na área. Com a dupla, foram apreendidas mais de 200 porções de drogas.

De acordo com o delegado Edgar Moura, adjunto do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as prisões são um desdobramento de uma outra ação realizada no dia 10 de julho, que culminou na prisão de um traficante conhecido como "Zoio". Com a prisão dele, Gustavo Pereira e Leonardo Silva assumiram a função de distribuir entorpecentes e passaram a ser monitorados pelos policiais civis.

"No início da manhã montamos campana nas proximidades de uma quitinete identificada como central de distribuições de drogas e, por volta das 8h, avistamos a dupla saindo do lugar portando duas pochetes. Eles foram abordados e com eles foram localizadas trouxinhas de entorpecentes que seriam entregues para venda naquele bairro", explicou Moura.

Os policiais entraram na quitinete e encontrou dentro de uma cômoda outras porções de drogas. No total, foram apreendidas 228 trouxinhas de oxi, 96 de cocaína, quatro porções médias de maconha, uma porção média de cocaína em pedra, três porções de oxi, além de uma balança de precisão e R$ 30.

Em depoimento, a dupla confirmou que vendia as drogas e também afirmou que cometia roubos com a finalidade de adquirir mais dinheiro para investir em entorpecentes.

Os dois homens, que já possuem passagens criminais, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Eles foram encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) para audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.





