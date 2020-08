Criança engravida após estupro e ministra Damares comenta caso

Uma criança de 10 anos engravidou depois de ser estuprada, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo | Foto: Reprodução

Espírito santo- Uma criança de 10 anos engravidou depois de ser estuprada, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O caso foi denunciado no sábado (8) e o suspeito do crime é o tio da vítima, a menina deu entrada no Hospital Estadual Roberto Silvares, acompanhada de um familiar informando ter sido vítima de estupro e estar grávida.

Para a polícia, a menina contou que era vítima do crime desde os seis anos e que não denunciou com medo das ameaças. A gravidez, de mais ou menos três meses, foi confirmada por um exame de sangue.

O suspeito já tinha fugido do local e ainda não foi localizado. O caso é investigado pela Polícia Civil e será acompanhado pelo Conselho Tutelar. A menina foi levada para um abrigo da cidade, onde aguardará até alguma decisão da Justiça sobre a gravidez.

Ministra Damares

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves comentou sobre o caso e falou que vai ajudar.

"Minha equipe já está entrando em contato com as autoridades de São Mateus para ajudar a criança, sua família e para acompanhar o processo criminal até o fim", escreveu em seu twitter.





