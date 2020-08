Rixa antiga termina em homicídio com cinco facadas, em Eirunepé

Ecifran da Silva Gomes, 20 foi preso pelo homicídio qualificado contra Antônio Junior da Costa Pedrosa, que tinha 21 anos, conhecido como “Juca” | Foto: Divulgação/PC-AM

Eirunepé- Ecifran da Silva Gomes, 20, foi preso pelo homicídio qualificado contra Antônio Junior da Costa Pedrosa, que tinha 21 anos, conhecido como “Juca”. A prisão ocorreu em via pública, na avenida Castro, bairro Santo Antônio, naquele município (distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital).

Conforme o gestor da DIP, o investigador de polícia Gonzaga Júnior, autor e vítima tinham uma rixa antiga, que segundo informação do infrator, Antônio tinha roubado alguns pertences pessoais dele. Por isso, no Carnaval de 2019, Ecifran desferiu cinco facadas em “Juca” que veio a óbito no local do fato.

De acordo com Gonzaga, as investigações em torno do caso tiveram início logo depois do crime, ocasião em que foi constatado que Ecifran havia se evadido do município, com o objetivo de não ser preso em flagrante. Por meio de uma denúncia anônima, na última segunda-feira (10), a equipe policial recebeu informações que o infrator tinha retornado ao município, e imediatamente começou o trabalho de localização do mesmo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Em Manaus, preso diz que morte de empacotador foi um acerto de contas

Homem é preso por estuprar e matar adolescente asfixiada no AM