Criança abandonada em ramal de Manaus diz que era abusada pelo pai

O caso foi denunciado na Depca | Foto: Erlon Rodrigues/ PC-AM

Manaus - Uma criança de apenas cinco anos foi abandonada na madrugada desta quinta-feira (13), no ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ela estava caminhando sozinha em via pública e foi resgatada pela Polícia Militar .

Conforme policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada por um morador da área que avistou a criança. Após o resgate, a menina contou aos policiais que foi o próprio pai que a deixou naquele lugar. No meio da conversa, a menina confessou que ele havia tocado nas partes íntimas dela.

"A comprovação cabe ao Instituto Médico Legal (IML) através dos exames periciais. O que nós soubemos é que essa criança estava vagando sozinha. A equipe conversou com a criança e a menina relatou que já vinha sendo abusada há algum tempo. Ela contou que muitas vezes acorda com o pai passando as mãos nas partes íntimas dela", explicou o tenente Freitas Hidalgo, da 4ª Cicom.

Os policiais ainda realizaram buscas na área, mas não encontraram o suspeito. A criança foi conduzida para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

