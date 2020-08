Pedestres cercam drogaria e tentar linchar assaltante na Zona Leste

Dezenas de pessoas cercaram a drogaria | Foto: Divulgação

Manaus - Dezenas de pedestres cercaram, na noite desta quinta-feira (13), uma drogaria situada nas proximidades da Feira do Produtor, na Zona Leste de Manaus . O objetivo era agredir fisicamente um suspeito de cometer assaltos. Ele foi reconhecido por uma vítima no momento em que tentava se esconder no lugar.

Conforme informações do cabo Coutinho, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ele estava a paisana no local, acompanhado de um outro policial, e viu a movimentação do lado externo da drogaria. Segundo ele, as pessoas estavam tentando invadir o estabelecimento para agredir o suspeito .

"A população estava revoltada com esse tipo de crime. Geralmente, é isso que eles querem: agredir. Conseguimos conter o homem e aguardamos até a chegada dos colegas de farda. Agora, ele será levado para uma delegacia, onde serão adotados os procedimentos cabíveis", explicou o cabo.

No momento em que a viatura policial chegou, o suspeito foi conduzido para fora do estabelecimento. Até chegar no 'camburão', ele foi agredido, mesmo tendo a proteção de policiais militares . O suspeito e a vítima foram conduzidos a uma central de flagrantes.

