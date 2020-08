Novo ataque no Centro: Ambulante é a 2ª pessoa atingida a tiros

A mulher foi baleada na rua Lobo D' Almada | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Uma vendedora ambulante identificada apenas como "Carina" foi baleada, na noite desta quinta-feira (13), na rua Lobo D'Almada, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ela já é a segunda pessoa baleada naquele bairro em menos de duas horas. A primeira vítima foi Yojan Ramos dos Santos da Silva, de 18 anos, conhecido como “Playboy” . Ele foi executado com três tiros na rua José Clemente.

Conforme testemunhas, "Carina" trabalha como vendedora de carne na chapa e foi abordada por dois homens a pé. O local onde ela foi baleada é conhecido pela intensa movimentação do tráfico de drogas. No dia 23 do mês passado, Cleber Oliveira da Silva , de 35 anos, foi executado com 15 tiros , naquela mesma rua, no momento em que entrava em um hotel. Até agora o caso não foi esclarecido pela polícia.

Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer a vítima. Ela foi levada para um hospital da capital. O estado de saúde dela não foi revelado.

Primeiro baleado

“Playboy” estava assistindo televisão em uma lanchonete por volta das 19h40, quando foi surpreendido pelo pistoleiro que chegou correndo. O criminoso atirou três vezes na cabeça de Yojan, que morreu ainda no local.

Segundo a Polícia Militar, “Playboy” era responsável pelo tráfico de drogas do entorno do Teatro Amazonas. Os casos devem ser investigados pela Polícia Civil .

