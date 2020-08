Homem é agredido até a morte dentro da própria residência em Manaus

O corpo foi encontrado por volta das 5h30 desta sexta-feira (14) | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus – Jairo Aquino, de 42 anos, foi agredido até a morte dentro da própria casa, na rua Dez, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ele foi encontrado morto por uma parente na manhã desta sexta-feira (14).

"A moça que mora na casa também o encontrou na cadeira, por volta das 5h30, quando saía para trabalhar. Ele foi agredido até a morte. Foi homicídio, a perna-manca, utilizada para desferir os golpes, estava no local", disse um policial militar da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com a equipe da 30ªCicom, a família não soube informar a possível motivação e o um suposto suspeito, mas no local existem câmeras de segurança e as imagens serão analisadas para tentar localizar o criminoso.

A parente da vítima, que encontrou o corpo, estava inconsolável no local.

O Departamento de Polícia Técnica-Científica do Amazonas (DPTC-AM) foi acionado para fazer perícia. A perna-manca, utilizada para golpear Jairo, foi removida pela Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As investigações serão feitas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

