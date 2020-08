'Não fui eu', diz motorista de app acusado de agressão e homofobia

Motorista procurou delegacia prestar esclarecimentos sobre o caso | Foto: Reprodução

Manaus - O motorista de aplicativo Júnior Cruz da Silva, que foi acusado de agressão e homofobia por um passageiro, afirmou na noite desta quinta-feira (13) que emprestou a conta no aplicativo para o suposto agressor - que é familiar dele.

Ele registrou um Boletim de Ocorrência e gravou um vídeo nas redes sociais explicando o caso.

"Quero esclarecer que não fui eu. Essa conta da 99 foi emprestada para um parente e não sei o que aconteceu. Estou aqui dando a minha cara a tapa para esse rapaz me reconhecer e ver que não fui quem o agrediu. Tem várias pessoas que estão mandando mensagem para eu ir me tratar, mas não fui eu. Sou trabalhador, estou abalado e vim na delegacia para esclarecer isso. Estou disposto a cooperar”, esclareceu.

Em apoio ao motorista, alguns amigos mandaram mensagem de apoio e pediram para que o autor do crime seja punido. "Vai dar tudo certo irmão. Quem conhece você sabe que não foi o responsável. Quem fez isso deve ser penalizado", comentou uma seguidora.

Entenda o caso

Segundo a denúncia feita por meio das redes sociais, o jovem Clayton Oliveira teria sido agredido por ser homossexual. De acordo com o relato, o motorista - que até o momento não foi identificado -, teria perguntado se ele era homossexual.

Ao responder que sim, o jovem foi agredido com socos. Clayton pulou do veículo em movimento, pois segundo ele, temeu pela própria vida.

Em nota, a empresa que presta serviços por corrida de aplicativos recomendou que qualquer tipo de crime seja denunciado diretamente para a empresa.

Nota da 99



A 99 recebeu a grave denúncia do passageiro Clayton Oliveira envolvendo um motorista da plataforma. Assim que tomamos conhecimento do caso, bloqueamos o condutor imediatamente enquanto a polícia realiza a investigação. Mobilizamos uma equipe que está buscando contato com Clayton para oferecer todo o apoio e acolhimento necessário. A empresa está disponível para colaborar com as apurações das autoridades.

O aplicativo lamenta profundamente o caso e reitera que repudia veemente qualquer atitude preconceituosa ou hostil contra pessoas, seja por conta de orientação sexual ou qualquer outra. Temos uma política de tolerância zero em relação à LGBTFobia.

Esclarecemos ainda que todos os usuários, motoristas e passageiros, devem tratar uns aos outros com boa fé e respeito. Em comportamentos como esse, que vão contra os Termos de Uso da Plataforma, todas as medidas corretivas são adotadas -- e incluem o bloqueio definitivo do perfil do agressor.

A plataforma orienta e sensibiliza os condutores a atenderem a todos com respeito. Passageiros que tenham sofrido qualquer forma de agressão ou discriminação devem reportar imediatamente para a empresa, por meio de seu app ou pelo telefone 0800-888-8999, para que medidas corretivas sejam adotadas. Trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cuidar exclusivamente da proteção dos usuários.

