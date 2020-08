Briga entre facções motivou execução de estudante na Compensa, diz PM

A polícia falou sobre a morte e a prisão dos suspeitos nesta sexta-feira (14) | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Briga entre facções criminosas, que disputam o domínio de pontos na capital amazonense, foi a motivação do assassinato do adolescente Jefferson Soares, 17, morto com 17 tiros, na noite da última quinta-feira (13), na rua das Pedreiras, no bairro Compensa, Zona Oeste.

Quatro criminosos foram presos logo após o assassinato. Segundo informações do tenente-coronel Benevides, do CPA Oeste, os quatro presos possuem passagens pela polícia. Um quinto suspeito conseguiu fugir.

“Eles já são conhecidos. Todos têm passagem pela polícia e já são investigados por outros crimes de homicídios e roubos na cidade. A motivação seria uma briga por território. Esses grupos rivais entraram em confronto devido essas áreas”, explicou Benevides.

Com o grupo, a polícia apreendeu uma arma de fogo, sete munições, sendo três deflagradas, armas brancas, celulares e um caderno com a contabilidade do tráfico. Nos telefones celulares foram encontrados fotos do bando ostentando com armas e drogas.

"No momento da abordagem eles tentaram reagir. Um deles apontou a arma e tentou efetuar disparos contra a viatura da Polícia Militar, mas a arma teve uma pane e ele conseguiu fugir”, disse o coronel.



Envolvimento com o tráfico

De acordo com o capitão Manfredo, também do CPA Oeste, Jefferson teria sido morto por ter envolvimento com tráfico de drogas.

“Foi feita a parte de inteligência pela CPA Oeste e encontramos indícios de que ele era envolvido com o tráfico de drogas também”, explicou o capitão.

