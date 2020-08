'Tomava remédio para não sentir', revela menina estuprada por padrasto

A titular da especializada disse que o adolescente, inicialmente, negou o crime, mas depois | Foto: Divulgação





Manaus - Uma criança de 11 anos denunciou o próprio padrasto, um adolescente de 15 anos, pelo crime de estupro de vulnerável. Por não aguentar mais os supostos abusos, a menina tomou altas dosagens de medicamentos e foi parar no hospital. A mãe da vítima tem 29 anos e foi denunciada por deixar a criança sozinha com o adolescente. O caso foi revelado pela polícia nesta sexta-feira (14)

O caso foi denunciado aos policiai da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e o adolescente foi apreendido. A menina foi ouvida em termo de declaração e acompanhada pelo setor psicossocial da especializada.

“Ela contou durante as oitivas que chegou a tomar uma dose de medicamentos para ficar dormindo e não sentir os toques do suspeito. Não teria dado certo e, no dia seguinte, ela tomou uma dosagem maior. Diante disso, ela foi parar no Pronto-Socorro, onde a equipe médica também atestou essa circunstância. Fizemos nosso trabalho e apreendemos esse adolescente pelo ato infracional análogo ao estupro de vulnerável”, explicou Elizabeth de Paula, titular da Deaai, em entrevista a um canal de televisão.

A titular da especializada disse que o adolescente, inicialmente, negou o crime, mas depois deu uma versão de que a criança assistia conteúdos pornográficos durante a madrugada e isso facilitou que ele cometesse os atos libidinosos.

“Isso leva um alerta para que os pais não deixem crianças no celular durante a madrugada. Criança é muito curiosa e se ela tem uma internet à disposição, inevitavelmente, nessa fase, ela vai atrás desse tipo de programação. Fica um alerta também para os pais não deixarem a criança com qualquer pessoa, sobretudo um adolescente de 15 anos que nem parente é".

A situação da mãe da menina será apurada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança (Depca). Na Deaai, a criança recebeu atendimento psicológico e deve ter a guarda concedida ao pai.

O Em Tempo foi até a Deaai para apurar informações dos procedimentos adotados em relação ao adolescente, mas a delegada Elizabeth de Paula não atendeu a equipe. A assessoria de imprensa da Polícia Civil ainda não repassou a nota oficial sobre o caso.