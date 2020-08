Soldado da Rocam é executado a tiros no Educandos

Ele integrava o projeto "Rocam Motos" | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O soldado da Rocam, Fábio Marcelo do Nascimento, foi executado na noite desta sexta-feira (14) com vários tiros. O crime ocorreu na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. Familiares da vítima confirmaram que ele trabalhava no novo projeto da segurança pública: a "Rocam Motos". Esse já é o quinto policial que morre no Amazonas neste mês. As mortes ocorreram em circunstâncias distintas: duas por acidente fluvial, duas em confronto com traficantes e a última a esclarecer.



Conforme testemunhas, o policial estacionou no local e quando saiu do carro dele, modelo Volkswagen Gol, foi surpreendido por criminosos em um carro modelo Fiat Siena. Os bandidos já chegaram atirando à queima-roupa. O local do crime é bastante movimentado e possui vários estabelecimentos comerciais. Mesmo assim, os suspeitos agiram sem medo de serem flagrados. Foram disparados, pelo menos, sete tiros disparados contra ele.

O policial fazia parte da Tropa do Choque e foi remanejado para a Rocam | Foto: Divulgação





A vítima ainda teria tentado correr para escapar dos "pistoleiros", mas acabou caindo numa calçada e agonizou até a morte. Ele estava vestindo uma camisa na cor preta e calça jeans azul. Ele possui uma tatuagem no braço e na barriga.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e policiais militares atuam no isolamento da área. As equipes do Departamento de Perícia Técnico-Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas.

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem recolher informações preliminares no local do crime.

