Corpo de jovem é encontrado após marido confessar crime e se suicidar

Os investigadores acreditam que o homem usou um trator para se livrar do corpo de Andreia | Foto: Divulgação

O corpo de Andreia Prodossimo, de 22 anos, foi encontrado pela Polícia Civil de Casa Branca, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (13). A jovem estava desaparecida desde o último sábado (08), após ter discutido com o marido na residência onde o casal morava com o filho de seis anos.

Segundo as investigações, o suspeito, que não teve a identidade revelada, procurou a delegacia do município para registrar o desaparecimento da esposa. Os policiais desconfiaram do comportamento do homem, que apresentava sinais de nervosismo diante das autoridades. O delegado titular, após analisar os registros, encontrou uma ocorrência de violência doméstica envolvendo o casal.

Durante as diligências, as equipes encontraram um vídeo, registrado por câmeras de segurança de um estabelecimento próximo a um terreno, no qual o suspeito aparece trabalhando em um trator. Os investigadores acreditam que o homem usou o veículo para se livrar do corpo de Andreia, encontrado dias depois enterrado no local a uma profundidade de três metros.

O companheiro da vítima, após confessar a autoria do crime através de uma mensagem de áudio, jogou-se na frente de um caminhão na Rodovia Prefeito José André de Lima. O Instituto Médico Legal (IML) apura as causas da morte de Andreia.

Assista a reportagem do caso:

| Autor: SBT Notícias