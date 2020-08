Rocam caça assassinos de soldado executado no Educandos

A polícia está em busca dos assassinos | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), com apoio de outras corporações da Polícia Militar, iniciaram uma busca intensa para localizar os assassinos do soldado da Rocam, identificado como Fábio Marcelo do Nascimento, executado na noite desta sexta-feira (14). O crime ocorreu na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus. A informação foi repassada pelo cabo Renato Castro, vice-presidente da Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas (Appbmam).

Conforme Renato, os policiais já identificaram o veículo utilizado pelos suspeitos e se concentram em localizar os criminosos. Para ele, a motivação do crime pode ser uma represália pelo fato do soldado integrar o quadro da Rocam, conhecida por grandes apreensões e confronto com criminosos na cidade de Manaus.

"É revoltante receber esse tipo de notícia, mas nós vamos continuar firmes combatendo a criminalidade. Quero ver se esses criminosos vão ter coragem de enfrentar a polícia que está em busca deles. Quanto a família do soldado, já estamos disponibilizando os nossos setores jurídicos e psicossocial para auxiliá-los nos trâmites cabíveis", destacou Castro.

Por meio da imprensa, um policial da Rocam mandou um recado para os criminosos. "Espero qualquer informação da população no nosso WhatsApp (92) 99280-7574 para que possamos ir pra cima FU¨&%¨$$%##@", avisou.

Veja o vídeo do policial intimando os criminosos:

O policial militar deixou um recado aos criminosos | Autor: Divulgação

O caso

Conforme testemunhas, o policial estacionou no local e quando saiu do carro dele, modelo Volkswagen Gol, foi surpreendido por criminosos. Os bandidos já chegaram atirando à queima-roupa. O local do crime é bastante movimentado e possui vários estabelecimentos comerciais. Mesmo assim, os suspeitos agiram sem medo de ser flagrados. Foram disparados, pelo menos, sete tiros disparados contra ele.

A vítima ainda teria tentado correr para escapar dos "pistoleiros", mas acabou caindo numa calçada e agonizou até a morte.

Leia mais

Vídeos mostram ataque e execução de soldado da Rocam em Manaus

Antes de ser morto em Manaus, soldado da Rocam teve arma roubada