Sem novidade em investigação, mãe busca resposta sobre caso de Erlon

A criança já está desaparecida há mais de seis meses | Foto: Divulgação

Manaus - Já são mais de seis meses sem a presença do pequeno Erlon Gabriel Dias Costas, que tinha apenas dois anos quando desapareceu, no dia 6 de fevereiro deste ano. Ele estava brincando na frente da casa onde morava na comunidade União da Vitória, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Para a mãe, Maria Dias, o que resta é a fé e a perseverança de continuar em frente, buscando respostas sobre o paradeiro do filho.

O desaparecimento da criança teve uma grande repercussão na mídia. Inicialmente, vizinhos levantaram a hipótese de ele ter sido sequestrado por pessoas em um carro preto. A versão foi descartada posteriormente pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O local onde a criança morava fica próximo a um córrego e buscas foram feitas na área pelas equipes da Companhia Interativa de Policiamento com Cães (Cip-Cães), mas não houve sucesso.

A família de Erlon continua convivendo com a saudade e com a fé de um dia saber o que aconteceu com o pequeno. A mãe pede Justiça e mais empenho das autoridades no caso.

"Quando é filho de alguém que tenha posses, a polícia encontra a criança. Como o caso do meu filho envolve pessoas humildes, somos tratados desse jeito. Não tivemos informações se a polícia chegou a alguma conclusão, se tiveram alguma pista sobre o caso. Nada foi repassado até hoje. Creio na Justiça de Deus, pois a da terra é muito falha. A de Deus não tarde e nem falha. Uma hora Jesus irá mostrar com que está meu filho e o que aconteceu com ele. Todo o controle está nas mãos dele. Continuamos as buscas e temos fé", declarou Dias.

O Em Tempo entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas para saber como está o andamento das buscas em torno do desaparecimento do Erlon, mas, por meio de nota, a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, se limitou a dizer que o Inquérito Policial (IP) foi remetido à Justiça. As promotorias do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) ainda não receberam o processo.

Quaisquer informações sobre o paradeiro da criança podem ser repassadas à polícia por meio dos números: 181 e 190.