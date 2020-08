Vídeos mostram ataque e execução de soldado da Rocam em Manaus

O soldado era integrante da Rocam | Foto: Divulgação

Vídeos divulgados horas após o assassinato de um policial militar mostram que os assassinos já estavam esperando a chegada da vítima, o soldado da Rocam Fábio Marcelo do Nascimento . A execução ocorreu na noite desta sexta-feira (14), na avenida Leopoldo Peres, no bairro Educandos, na Zona Sul de Manaus.

Em um dos vídeos é possível ver os criminosos aguardando o momento certo para fazer o ataque. Eles passam alguns minutos sentados na mesa de uma lanchonete, localizada do outro lado da rua onde ocorreu o caso. Ao perceberem a chegada do carro do soldado, modelo Volkswagen Gol, os criminosos atravessam a rua e abrem a porta para atirar contra o policial e o amigo dele.

Logo em seguida, é possível ver eles fugindo correndo. O caso será investigado pela Polícia Civil e equipes da Rocam, com apoio de corporações, realizam buscas pelos criminosos. As imagens das câmeras podem mudar o rumo das investigações.

