Antes de ser morto em Manaus, soldado da Rocam teve arma roubada

Manaus - Antes de ser morto com seis tiros em uma emboscada, o soldado da Rocam, identificado como Fabio Marcelo do Nascimento , teve sua arma roubada pelos pistoleiros que o atacaram. O caso ocorreu na avenida Leopoldo Peres, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.



Segundo uma testemunha, a vítima estava em carro modelo Gol, quando foi atacada pelos criminosos. Os suspeitos efetuaram tiros contra o veículo do soldado. Ele saiu do automóvel, mas já ferido não conseguiu manusear a arma - que caiu na via pública.

“Os criminosos aproveitaram o momento pegaram a arma dele e fugiram”, contou uma moradora, que por medo não quis se identificar.

O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), explicou que os suspeitos estavam aguardando para atacar o carro.

“A princípio eram dois suspeitos. A vítima estava junto com um amigo, a caminho de uma academia, quando foi atacada. Os criminosos deram três tiros no carro, a vítima saiu para se proteger, mas foi perseguida e morta”, explicou Antoniazzi.

Ainda segundo o delegado, o amigo do soldado, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido e levado para o Hospital 28 de Agosto. Não há informações sobre o quadro de saúde dele.

A motivação da morte ainda são desconhecidas. Câmeras de segurança da região devem auxiliar nas investigações do caso.

