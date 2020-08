Autônomo é baleado e morre em hospital de Manaus

A vítima morreu no Platão Araújo | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O autônomo Walter Pereira da Conceição, de 38 anos, morreu no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo vítima de arma de fogo. Ele foi atingido a tiros, na noite de sexta-feira (14), na rua Boldo, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a autoria do crime ainda é desconhecida. Também não há detalhes das circunstâncias do ataque que o autônomo sofreu.

Walter foi baleado, por volta das 22h, e ainda foi socorrido e levado ao HPS Platão Araújo, mas morreu por volta das 22h50. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso segue sendo investigado pela DEHS.

