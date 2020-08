Técnico é morto a facada após discussão por venda de celular em Manaus

A mulher ainda contou, que o suspeito queria mais dinheiro para, possivelmente, comprar drogas | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - O assistente técnico de celulares Marcos Antônio Alves Sombra, de 39 anos, foi morto com uma facada no peito na manhã deste sábado (15). A vítima foi atacada na esquina da casa onde morava, na rua Manacapuru, bairro Colônia Terra Nova 3, Zona Norte de Manaus.

Segundo a família da vítima, o crime aconteceu após uma discussão motivada por uma negociação de compra e venda de um aparelho celular.



A esposa de Marcos, a dona de casa Carla Regina, de 32 anos, relatou que o técnico estava consumindo bebidas alcoólicas junto com outros amigos, quando chegou o suspeito, identificado apenas como Bruno, oferecendo um celular danificado para a vítima.

“Esse homem chegou lá amanhecido, drogado e querendo vender o celular quebrado. Meu esposo ainda comprou por R$ 50, mas o suspeito não ficou satisfeito. Houve a discussão, o Marcos desfez a compra, devolveu o aparelho e pegou o dinheiro de volta. Porém o Bruno não se conformou e não gostou quando o Marcos virou as costas para ele. O assassino deu uma volta no quarteirão e depois retornou com a faca e atacou meu marido”, relatou a dona de casa.

A mulher contou que o suspeito queria mais dinheiro para, possivelmente, comprar drogas. “Esse suspeito é lá de perto, fiquei sabendo que ele pode estar fugindo para o Careiro Castanho, onde ele tem família também”, disse Regina.

O técnico ainda foi socorrido e levado ao SPA do Galiléia, mas chegou morto na unidade de saúde. O corpo dele será removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Polícias da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazem buscas pelo assassino. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

